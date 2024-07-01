فتح باب التحويل بين المدارس على مستوى الجمهورية

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، الموافق 1 يوليو 2024، باب التحويل بين المدارس على مستوى الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التحويل بين المدارس في الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس على أن يراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى 2024-2025 بوقت كاف، لتسكين الطلاب قبل بدء الدراسة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المديريات والإدارات التعليمية تتولى تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة وأضحة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المديريات التعليمية تتيح خدمة التحويل بين الطلاب بالمدارس إلكترونيا على أن يتم قبول التحويلات شريطة أن يتوفر مكان أو كثافة حقيقة بالإضافة إلى أن يكون سن الطالب المتقدم للتحويل مناسب للصف المحمول عليه خاصة إذا كان التحويل من مدرسة خاصة إلى رسمية لغات.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الإدارات التعليمية والمدارس تقوم بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل بين المدارس.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى قبول الطلبات فى حدود الكثافة المسموح بها في المدارس، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، ويتم التحويل بين المدارس دون مناظرة السن شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدًا بالصف الأول الابتدائى، وفقًا لصحيح القانون.

شروط التحويل من المدارس الخاصة للرسمية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة، موضحة أن التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية فى مرحلة التعليم الثانوى العام:

يكون التحويل لوفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.

انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولى الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.

حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة.

أما بالنسبة للتحويل من المدارس الرسمية للغات إلى المدارس الأخرى، والعكس فتشترط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سماح الكثافة فقط، ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة، ولا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب.

ويجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة.

كما يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التى تصدر بناءً على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فى هــذا الشأن.

ويجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس الدولية أو المدارس الخاصة عربى، إلى المدارس الرسمية عربى مباشرة، دون أى اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم فى مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة فى البند أولًا.