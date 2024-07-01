أبرزها محاق محرم.. ظواهر فلكية متوقعة خلال يوليو

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الظواهر الفلكية المتوقعة خلال شهر يوليو الجاري، موضحًا أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الظواهر الفلكية المتوقعة خلال يوليو:

القمر والمريخ

يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في الصباح الباكر اليوم الإثنين، ويتراءى بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية، حيث يشرقان بغضون الـ 3:00 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر والمشتري والثريا

يتراءى القمر فجر الثاني من يوليو، ويكون أعلاه الحشد النجمي بلايدس (الثريا أو الأخوات السبعة) واسفله كوكب المشتري (عملاق كواكب المجموعة الشمسية) في اقتران ثلاثي رائع يشاهد بالعين المجردة السليمة بغضون الساعة الـ 3:45 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

محاق شهر محرم

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل يوم 6 يوليو إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يقترن القمر مع الشمس في ذلك اليوم فيشرق معها ويغرب معها فلا يترائى أبدا إذ يكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض، وإلى ان يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد ، علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة.

كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار، وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة ، والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة.



6 يوليو- القمر والزهرة وبولوكس

يترائى القمر في هذا اليوم مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) والنجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم).

ويمكن رؤية هذا الاقتران الثلاثي الرائع بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة، حتى يبدأ المشهد بالغروب أيضًا بغضون الـ 8:30 مساءً علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

7 يوليو- القمر وعطارد وخلية النحل

يتراءى القمر في هذا اليوم مقترنا مع كوكب عطارد (مرسال الآلهة) والحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ، ويمكن رؤية هذا الاقتران الثلاثي الرائع بعد غروب الشمس مباشرة وحتى بدء غروب هذا المشهد في الـ 9:20 مساء تقريبا، ولصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة، ننصح باستخدام تلسكوب صغير حيث نراه جوار القمر في السماء.

والجدير بالذكر أن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة .. وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجمًا فقط.



8 يوليو- المشتري والدبران

يشرق كوكب المشتري في ذلك اليوم مقترنا مع نجم الدبران (عين الثور) ألمع نجم في برج الثور بغضون الساعة الـ 3:50 صباحا قبل شروق الشمس، ويظلان مرئيان بالعين المجردة السليمة حتى اختفاء المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي ممن جراء شروق الشمس .. علما بأن نجم الدبران هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 2.5 مرة مثل كتلة الشمس ، ويبلغ حجمه حوالي 50 ضعف مثل حجم الشمس



13 يوليو- القمر وسبيكا (ألفا العذراء)

يترائى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء) .. يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة فنراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلان بالسماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب في الدقائق الأولى بعد منتصف الليل .. والنجم سبيكا من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس ، ويبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.

14 يوليو- القمر في طور التربيع الأول

يترائى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الأول حيث يظهر القمر في منتصف مساره في السماء وقت غروب الشمس تقريبا .. علما بأن الجزء المضيء من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس حتى لو كانت الشمس تحت الأفق .. يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب بغضون الـ 1:20 بعد منتصف الليل ..

# 18 يوليو/ القمر وأنتاريس (قلب العقرب) ..

يترائى القمر في ذلك اليوم مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة .. ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب بغضون الـ 2:20 فجر اليوم التالي .. وأنتاريس هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ..

20 يوليو- المريخ والثريا

يشرق كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مقترنا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية .. يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في الـ 2:15 صباحا باتجاة الشرق ، ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .. يقع حشد الثريا على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض ، ويتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبعة .

21 يوليو- إكتمال القمر (بدر شهر محرم)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100% ، يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر ، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 19 إلى 22 يوليو

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بقمر غزال الباك ، كما يعرف بقمر الرعد وقمر القش، علما بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة

22 يوليو- استطالة عطارد

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ حوالي 27 درجة من الشمس ، وهذا هو أفضل وقت لمشاهدة كوكب عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة ، لذلك تكون فترة بقائه في السماء حتى غروبه هي أطول فترة ممكنة له في هذا اليوم

24 يوليو- القمر و زحل

يشرق القمر في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) بغضون الـ 10:25 مساءا تقريبا، ويظلا متجاوران في السماء حتى صباح اليوم التالي حيث يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

25 يوليو- عطارد و ريجولس

يقترن كوكب عطارد (مرسال الآلهة) مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد ، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما .. تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية .. يمكن رؤية هذا الاقتران بعد غروب الشمس مباشرة باتجاة الغرب وحتى بدء غروب المشهد في الـ 9:5 مساءا تقريبا ..

28 يوليو- القمر في طور التربيع الثاني

يترائى القمر في هذا اليوم في طور التربيع الثاني حيث يشرق القمر متأخرا بعد منتصف الليل ، علما بأن الجزء المضيئ من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس حتى ولو كانت الشمس تحت الأفق .. ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس ، ثم يستمر في التحرك نحو السماء الغربية إلى أن يبدأ بالغروب بغضون الـ 2:30 ظهرا تقريبا ..

29-28 يوليو - زخة شهب دلتا الدلويات

وهي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة ، إذ تأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو، سيعيق القمر هذا العام رؤية الكثير من الشهب وبخاصة الضعيف منها .. أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء ، حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء.

30 يوليو- القمر والثريا

يشرق القمر في ذلك اليوم في الـ 1:20 بعد منتصف الليل مقترنا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية .. يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة باتجاة الشرق ، ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .. يقع حشد الثريا على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبعة.