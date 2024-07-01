بعد مصرع طفلين توأم غرقا ..الحزن يخيم على كفر الزيات

خيم الحزن على أهالى قرية كفور بلشاى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بعد أن لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقًا في بانيو خاص بمنزلهم، أثناء استحمامهما واتشحت القرية بالسواد حزنا على وفاة الشقيقين.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بلاغ من الأهالي بغرق طفلين شقيقين داخل البانيو الخاص بمنزلهم بقرية كفور بلشاي.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل البلاغ وتبين وفاة طفلين أشقاء وتوأم، وهم "الحسن والحسين.م.س" يبلغان عامًا ونصف العام، غرقًا داخل البانيو الخاص بمنزلهم، أثناء استحمامهما.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

