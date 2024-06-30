الأرصاد الجوية: بداية من غدًا شواطئ البحر المتوسط مؤهلة لاستقبال المصطافين

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع الأمواج كان بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة، موضحة أنه أمس وأول أمس كان هناك ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والعلمين والإسكندرية وتم إغلاق بعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج لـ3 متر، وهذا بسبب سرعات الرياحة العالية.

بيان من هيئة الأرصاد الجوية

وشددت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه من غدًا تهدأ سرعات الرياح وسيكون البحر المتوسط مؤهل لأعمال الصيد والملاحة والتنزة، مؤكدة أنه لابد من اتباع تعليمات رجالة حماية الشواطئ وتحذر من التعمق في الشواطئ، منوهة بأن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلين ويمكن الاستمتاع بالجو، وبداية من غدًا هناك تحسن في ارتفاع الأمواج.

وكشفت عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والأرصاد الجوية في المحافظات، متابعة: “بداية من غدًا هناك ارتفاع درجات الحرارة وستكون ارتفاعات طفيفة معدل من درجتين لـ3 درجات وتستمر الموجة لنهاية الأسبوع وتكون العظمى على القاهرة 39 درجة مئوية، مع وجود ارتفاع في نسب الرطوبة على معظم المحافظات”.