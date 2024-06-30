٤ دول عربية تشارك في حدث الموضة الأول IFA

بحضور عدد من المشاهير ونجوم الفن والإعلاميين انطلقت أمس النسخة الحادية عشر من حدث الموضة الأول فى مصر إنترناشيونال فاشون أورد بأحد أشهر فنادق القاهرة الكبرى.

لقاء سويدان ولمياء فهمي أبرز مكرمين انترناشونال فاشون أورد



الحدث من تنظيم شركة انترناشيونال فينجر برنت لرئيس مجلس إدارتها الإعلامى أحمد عليوة، بمشاركة عدد من مصممى الازياء من داخل مصر وخارجها.

قدمت الحفل الإعلامية رشا سليمان ، والبداية كانت لمصممة الأزياء الأردنية ضياء الجغبير والتي قدمت عدد من التصميمات الخاصة " هوت كوتور" صيف ٢٠٢٤.

إنطلاق النسخة الحادية عشر من انترناشونال فاشون أورد بحضور المشاهير



ثم قدمت ايضا مصممة الأزياء المصرية ريهام عابد ستة تصميمات مميزة وأنيقة من مجموعتها "هوت كوتور" ٢٠٢٤ .

أما مصممة الأزياء السعودية النور ستايل قدمت مجموعة خاصة من التصميمات التي تميزت باللون الأبيض ومنهم فستان زفاف لعروس هذا العام.

واخيرا قدمت مصممة الأزياء الجزائرية أمينة بوزناد مجموعة من القفاطين على التراث الجزائرى بألوان الصيف الزاهية

كما شاركت شركة الخليج للعطور لماجدة المنجى وإيهاب المصري بفكرة لاول مرة فى مصر وهى تصنيع العطور وتفصيلها حسب شخصيتك.

ثم قدم الاعلامى أحمد عليوة عدد من التكريمات على رأسهم الفنانة لقاء سويدان، الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، وخبراء التجميل والشعر سما كامل ومايا كامل وخبيرة التجميل الجزائرية نورهان .

كما صرح عليوة " إن هدف من هذه الدورة كان إظهار التنوع بين الثقافات من

الدول المشاركة وتوثيق الهوية العربية والزي العربي وتشجيع المواهب.

يذكر أن الموسم العاشر لهذا الحدث كان شهر فبراير وشارك فيه عدد من مصممي الأزياء من الوطن العربي على رأسهم المصمم الجزائري كريم أكروف والذي يشارك للمرة الرابعة على التوالى.

كما شاركت مصممة الأزياء السودانية ولاء خليل و المصممة الجزائرية زبيدة زاكي و من مصر شارك كل من المصمم المصري أحمد رجب و المصممة المصرية سهام العربي .

كما تضمن هذا الموسم عرض خاص للمجوهرات للمصممة المصرية رغدة سويلم.