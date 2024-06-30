منتخب السلة يصل اليونان لخوض تصفيات الألعاب الأولمبية باريس 2024

وصلت اليوم بعثة منتخب مصر الوطني الأو لكر السلة إلى اليونان استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد باريس 2024 في الفترة من 2 الى 7 يوليو 2024.

ويرأس بعثة المنتخب الاستاذ الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والأستاذ أيمن عوده عضو مجلس إدارة الاتحاد مديراً للفريق وينضم اليهم الاستاذ عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأستاذ محمد فتحي عضو مجلس الادارة على نفقتهم الخاصة

اما عن الجهاز الفنى

مدير فنى : هنريك رودل

مدرب : وائل بدر

مدرب : محمد سليم

مدرب : رامى جنيدى

دكتور : احمد يحي

أحمال : محمد جمال

ادارى : سامح صلاح

محلل أداء : عبدالرحمن الجلاد

مدلك : على موسي

بمشاركة اللاعبين

عمرو الجندى

عمر طارق

أنس أسامة

احمد عادل

يوسف شحاتة

خالد عبدالناصر

باترك يوسف

كريم جيزاوى

عمر هشام

عمر الشيخ

هيثم كمال

يوسف رفعت