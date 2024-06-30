مسؤول الجالية المصرية بالمدينة المنورة يتقدم بالشكر للقنصلية بجدة والسلطات السعودية

تقدم أحمد زكي مسئول الجالية المصرية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتدخله في تلك الأزمة وتشكيل لجنة من رئيس الوزراء لمتابعة ترتيبات دفن شهداء الحج ورعاية ذويهم حتى الوصول لمصر.



كما تقدم بخالص الشكر، للسفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، والسفير أحمد عبدالمجيد قنصل مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، وجميع أعضاء القنصلية العامة بجدة لكم منا كل الشكر والتقدير علي ما قمتم به من تفاني وعمل متقن ومنظم وتفاني في إدارة أزمة الحجاج والمتوفين ليل ونهار وتواجد تام ملحوظ في كل المواقع.

ووجه التحية والتقدير لكل العاملين بسفارة مصر بالسعودية لهذا المجهود العظيم، وأضاف زكي أن أبناء مصر العظماء أعضاء القنصلية العامة بجدة تحملوا الكثير والكثير من أجل الجالية المصرية المحترمة.

كما وجه الشكر إلى السلطات السعودية التى قامت بتنفيذ توجيهات ولي العهد أولت المصريين برعاية مميزة وتسهيلات غير مسبوقة لإنهاء إجراءات الدفن ومساعدة أسرهم وذويهم.