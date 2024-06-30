إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بكوم أوشيم في الفيوم

أصيب 9 أشخاص بالفيوم إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكي، كانوا يستقلونها بطريق عزبه الشركه بمنطقه كوم اوشيم ، بدائرة مركز طاميه ، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها فانقلب في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طاميه بورود اشارة الى شرطة النجدة ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق عزبة الشركه بمنطقه كوم اوشيم الصناعيه بدائرة المركز .

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن و5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث و التي تولت التحقيق.

وفى حادث سابق - أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين في احدي قري الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي، ثم مشاجرة بالشوم والعصي، مما أسفر عن إصابة 3 من اطراف المشاجرة،و تمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة وضبط المتهمين .وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين في عزبة وحش التابعه للوحده المحليه لقريه هوارة المقطع بدائرة مركز الفيوم ، ووجود عدد من المصابين.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين كدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، ودفع مرفق الإسعاف ، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتمكنت من فض المشاجرة وضبط المتهمين ، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.