صحة سوهاج: تقديم الخدمات الطبية بالمنازل مجانا لكبار السن بمناسبة 30 يونيو

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أن وحدات الرعاية الأساسية بجميع مراكز المحافظة تقدم اليوم الأحد الموافق 30 يونيو، الخدمات الصحية الطارئة للمواطنين بالمنازل لكبار السن وذوي الهمم مجانا، صرح بذلك الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت إشراف الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور أحمد عبد الغني مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، حيث تقوم وحدات الرعاية الأساسية بجميع مراكز المحافظة بتقديم الخدمات الصحية الطارئة للمواطنين بالمنازل لكبار السن وذوي الهمم مجاناً.

وأوضح وكيل صحة سوهاج، أنه تم تخصيص فرق طبية بجميع مراكز المحافظة للتوجه للحالات الطارئة بالمنازل مجاناً على مدار الساعة، وتم تخصيص رقم لكل مركز من مراكز المحافظة يمكن للمواطن الإتصال به للحصول علي الخدمة والأرقام هي: -

مركز سوهاج

01556632555

مركز المراغة

01004259011

مركز أخميم

01065318761

مركز دار السلام

01009974776

مركز طما

01096698373

مركز ساقلتة

01119675259

مركز طهطا

01156559387

مركز البلينا

01111697667

مركز المنشاه

01282276281

مركز جرجا

01121921303

مركز جهينة

01146200682