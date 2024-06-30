إيقاف أعمال بناء على أرض زراعية بقرية فاو قبلى بدشنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية فاو قبلي بمركز دشنا بمحافظة قنا، برئاسة محمد عبد الفتاح شمروخ رئيس قرية فاو قبلي، بتنفيذ حالة إيقاف أعمال تعدي على الاراضي الزراعيه بمساحة175 متر عبارة عن فك أخشاب جرى شدها للبناء على أرض زراعية .

وأكد عبد اللاه الخبير رئيس مركز ومدينة دشنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

بدء التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقنا

ترأس محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا، للاستعداد لانطلاق الموجه ال 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ، بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدي على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف عبد المقصود , الدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الاوقاف ، المهندس محمد الجيلاني وكيل وزارة الزراعة بقنا والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل و صابر سعيد مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة ورؤساء جميع مراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المرحلة الأولي من الموجة 23 سوف تبدأ من 6 يوليو وحتي 23 يوليو الجاري ، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024 ، لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وحالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية .

وأضاف أبو كريشة، أن ملف إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة في مقدمة أوليات العمل التنفيذي بالمحافظة، بإشراف مباشر من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشددا بضرورة عمل حصر لجميع حالات تعدى بمحافظة قنا مؤكدا علي أهمية تكاتف كافة الجهود من أجل التواصل المباشر والمستمر، والاعتماد على العمل الميداني وعدم الاكتفاء بالاجتماعات التنسيقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها التابعة لكافة جهات الولاية، من خلال مواجهة كافة صور التعديات سواء في المهد أو التعديات القائمة بالفعل عن طريق خطة عمل تستهدف تحقيق أفضل استفادة وحشد من كافة الجهود لكل الجهات المعنية وذات الصلة.