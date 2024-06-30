الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوبا أمريكا.. كندا تتأهل إلى ثمن النهائي بعد التعادل السلبي أمام تشيلي

كندا وتشيلي
كندا وتشيلي

حسم المنتخب الكندي بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من بطولة كوبا أمريكا بعد تعادله سلبيا مع تشيلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب إكسبلوريا، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.


وحل المنتخب الكندي ثانيا بـ 4 نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما جاء منتخب تشيلي ثالثا بنقطتين فقط ليودع البطولة مبكرا.

وتعرض لاعب تشيلي جابرييل سوازو للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الدقائق 12، 27.

 

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