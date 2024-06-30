وزير الشباب والرياضة يشهد توزيع ميداليات بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بالاسكندرية

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم تتويج الفائزين ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث المقامة خلال الفترة من (٢٥-٣٠) يونيو الجاري، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية

وأشاد وزير الشباب والرياضة بإنجازات الناشئين المصريين في بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث، مؤكداً على موهبتهم وقدراتهم المميزة والتي تُبشر بمستقبل واعد لرياضة الخماسي في مصر، معبراً عن تطلعه لمزيد من الإنجازات للرياضة المصرية في مختلف المحافل الدولية، مؤكداً على دعمه المتواصل للرياضيين المصريين في كافة الرياضات، متمنياً ان يواصل لاعبي المنتخب المصري للخماسي الحديث تألقهم وتحقيق ميداليات باوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

وأشار الدكتور أشرف صبحي بأن ما يتحقق من انجازات ونتائج مميزه علي كافة المستويات، بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره القيادة السياسية لجميع الفرق والمنتخبات القومية، مما جعل الرياضة المصرية تحقق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة.

ووجّه "صبحي" الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على تنظيم البطولة، وعلى رأسهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والاتحاد المصري للخماسي الحديث، مُثنياً على جهودهم المتميزة في سبيل إخراج البطولة بأفضل صورة.

من جانبه حرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على تهنئة الفائزين ، وقال إنه لشرف كبير أن أكون بينكم اليوم على ملاعب الأكاديمية لتكريم أفضل اللاعبين في العالم للناشئين في الخماسي الحديث.

وقال "عبد الغفار" : "لقد شهدنا خلال هذه البطولة منافسات قوية ولحظات من الإصرار والمرونة والتصميم للوصول إلي الأفضل .

وتابع وجب أن نتهز الفرصة ونتوجه بالشكر لما بذله المدربون والقائمين علي التنظيم واللجنة المنظمة وغيرهم من أفراد على التعاون لدورهم في نجاح هذه البطولة .

وقام بتسليم الميداليات كل من كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى الخماسي و الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات العربية ورئيس " الأوكسا " ووليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث ودكتور محمود مشالي مستشار رئيس الأكاديمية العربية ودكتور شادي عبدالعزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي واللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري وكابتن عوض سامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث وياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي.

وسيطر ناشئو الفراعنة على منصة التتويج خاصةً في فردي الناشئين حيث توج معتز وائل ومصطفي أبو عامر بذهبيّة وفضية منافسات الفردي الناشئين فيما حقق الأوكراني رومان بوبوف الميدالية البرونزية.،احتل مازن شعبان المركز الثامن برصيد 1498 نقطة لتحقق مصر ذهبية منافسات الفرق .

وفي منافسات فردي الناشئات توجت اليوم فريدة خليل بالميدالية البرونزية خلف فيكتوريا سازونوفا والتي تشارك كلاعبة محايدة التي فازت بالذهبية وجاءت إليزيفيتا سكوندياكوفا لاعبة محايدة أيضا بالمركز الثاني.