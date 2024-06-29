ماكس فيرستابين يفوز بسباق السرعة في جائزة النمسا الكبرى

واصل الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم وسائق فريق ريد بول هيمنته على سباقات الموسم الحالي للفورميلا وان بعدما نجح في الفوز بسباق السرعة لجائزة النمسا الكبرى على حلبة سبيلبيرج متفوقا على ثنائي فريق مكلارين أوسكار بياستري و لاندو نوريس اللذين حققا المركزين الثاني والثالث .

نجح ماكس فيرستابين في الهيمنة على السباق منذ بدايته إلى نهايته وتفوق على سائقي مكلارين الذين حاولا منعه من الفوز بالسباق لكن فيرستابين نجح في تصدر السباق بسهولة تامة حتى أنهاه بفارق يقترب من ٤ ثوان عن أوسكار بياستري صاحب المركز الثاني بينما نجح لاندو نوريس في احراز المركز الثالث بعدما لم ينجح في تجاوز زميله .

المركز الرابع حصل عليه سائق مرسيدس جورج راسل والمركز الخامس فاز به سائق فيراري كارلوس ساينز .

وفيما يلي الترتيب النهائي لسباق السرعة لجائزة النمسا الكبرى على حلبة سبيلبيرج:

المركز السائق

الاول ماكس فيرستابين

الثاني أوسكار بياستري

الثالث لاندو نوريس

الرابع جورج راسل

الخامس كارلوس ساينز

السادس لويس هاميلتون

السابع شارل ليكلير

الثامن سيرجيو بيريز

التاسع كيفين ماجنسون

العاشر لانس استرول

١١ اوكون

١٢ بيير جاسلي

١٣ يوكي تسونودا

١٤ نيكو هولكينبيرج

١٥ دانيال ريكاردو

١٦ فرناندو الونسو

١٧ لويس سارجنت

١٨ اليكس البون

١٩ فيتالي بوتاس

٢٠ جو جوانيو