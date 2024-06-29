الأمن يوقع بـ 7 تشكيلات عصابية ارتكبوا 28 جريمة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط التشكيلات العصابية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (7) تشكيلات عصابية ضمت (19) متهم إرتكبوا (28) حادث متنوع .

وفي سياق منفصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بالقليوبية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديوعبرموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن أدعاء أحد الأشخاص بقيام آخر بإستعراض القوة وترويع المواطنين فى الشارع العام والتهجم عليه فى مكان عمله بسلاح أبيض بالقليوبية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (شريك بمعرض دراجات نارية "مصاب بجرح قطعى بالرأس"- طالب "الظاهر بمقطع الفيديو– مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) ، بسبب قيام الطالب بشراء قطعة غيار دراجة نارية من المعرض المُشار إليه ورغب فى إعادتها ورفض الأول ، فقام الطالب بالتعدى عليه بسلاح أبيض .. مما أدى لحدوث إصابته .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وأضاف الطالب بالتخلص من السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع ‏الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة. ‏

وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني ‏عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد. ‏

وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه ‏اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي. ‏

وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته ‏الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ ‏قانوني. ‏