وزارة العمل تستقبل الراغبين في التدريب بمعهد "دون بوسكو" الإيطالي

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، فعاليات المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على الدورات التدريبية المجانية في اللغات والقدرات لعدد 109 من الشباب من الجنسين، والبدء في تنفيذ الدورات التدريبية بعد اجتياز المقابلات الشخصية.

وذلك بمعهد الساليزيان الدون بوسكو فرع الأسكندرية، فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل والمعهد الإيطالي، بهدف تدريب الشباب على مهن جديدة ومتطورة تتناسب مع سوق العمل الداخلى والخارجى.

وتتضمن الدورات التدريبية ٣ مراحل: أولها التدريب على مهن فنية ومنها التركيبات الكهربائية، وكهرباء تحكم آلي، ولف محركات كهرباء، والكترونيات، وتبريد وتكييف، والخراطة ، ولحام اكسجين، ولحام ارجون، والخياطة والتفصيل، وثانيها: دورة لغات ومنها: اللغة الإيطالية، واللغة الإنجليزية، وثالثها: دورة على المهارات الحياتية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهني، وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، والمهن المستحدثة، من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة والوحدات المتنقلة بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال للوصول لأكبر عدد ممكن من الخريجين المؤهلين للالتحاق بفرص عمل لائقة، أو بدء مشروعاتهم الخاصة.

وأضاف وكيل المديرية، أنه قام بالاشراف علي المقابلات الشخصية التي أقيمت بمعهد الساليزيان ، مشيراً إلى أنه جرى اختيار عدد 75 من المتقدمين للمقابلات ، وسوف يتم إلحاقهم ببرامج التدريب لدى"المعهد الإيطالي" وفقًا للأعداد والشروط والضوابط المُتفق عليها، وذلك بهدف تدريب الشباب على مهن جديدة ومتطورة تتناسب مع سوق العمل الداخلى والخارجى ، كما سيتم الإشراف على الدورات من قبل إدارة المعهد والوزارة.

وأوضح وكيل المديرية، أنه بحسب "البروتوكول" أيضًا، يلتزم "معهد الدون بوسكو"، بتدريب راغبي العمل التدريب النظرى والعملى وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المعتمدة، والاشتراك مع الوزارة في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين على البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل.

وأشار إلى أن مدة الدورات الفنية تتراوح على حسب الدورة بين شهرين إلى شهرين ونصف، والدورات اللغوية، شهر ونصف، ودورة مهارات الحياة 15 يومًا.