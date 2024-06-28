موقف ميسي من المشاركة في مواجهة الأرجنتين وبيرو بكوبا أمريكا

تسود حالة من الجدل حول مشاركة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده أمام بيرو، في بطولة كوبا أمريكا 2024.



وأكد تقارير صحفية أرجنتينية أن ميسي لن يلحق لمواجهة منتخب الأرجنتين أمام بيرو، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة تشيلي الماضية.

وأوضحت أن قائد الأرجنتين يخضع لعلاج مكثف خلال الفترة الحالية، من أجل القدرة على المشاركة خلال المواجهات التي تعقب مباراة بيرو.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني أمام بيرو فجر السبت غدًا، في المباراة التي يشهدها ملعب هارد روك في ميامي، فلوريدا.

ونجحت الأرجنتين في أن تصبح أول المتأهلين لدور ربع النهائي في المسابقة، عقب فوزين على منتخبي كندا 2-0 وتشيلي 1- 0.

ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين نظيرتها بيرو في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستطاعت الأرجنتين والتي حققت لقب النخسة الماضية من بطولة كوبا أمريكا، وتوجت باللقب على حساب البرازيل.

