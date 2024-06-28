اتجاه لإلغاء مباراة بيراميدز وسموحة بعد حريق استاد الإسكندرية

تم الدفع بسيارتين اطفاء للسيطرة على الحريق الذى اندلع بستاد الاسكندرية بالمقصور الرئيسية والذى وصل الى وحدة التحكم الرئيسية بالاستاد.

ومن المتوقع الغاء المباراة خلال ١٥ دقيقة اذا تعدى توقفها لمدة ٢٠ دقيقة متواصلة.

ولكن هناك اتجاه لاستكمالها بدون تقنية الفار بسبب إتلاف وحدة التحكم الخاصة بغرفة الفيديو بسبب الحريق.

وشهدت مباراة بيراميدز أمام سموحة، حريقا داخل ملعب استاد الإسكندرية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، في الوقت الحالي، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي تقام في الوقت الحالي.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة.

وأخطر محمد سلامة حكم مباراة سموحة وبيراميدز مراقب المباراة بأنه سيقوم بإلغاء اللقاء حال استمرار التوقف أكثر من ٢٠ دقيقة.