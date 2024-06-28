تعرف علي تنسيق مدرسة المقاولون العرب بالقليوبية لطلاب الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تنسيق مدرسة المقاولون العرب للتعليم والتدريب المزدوج للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024، إذ من المقرر قبول 15 طالبا فقط للعام الدراسي 2025 من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بحد أدنى 240 درجة.



تعليم القليوبية - شروط التقدم لمدرسة المقاولون العرب..

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن الحد الأدنى للقبول بتنسيق مدرسة المقاولون العرب للتعليم والتدريب المزدوج بالقليوبية 240 درجة، مشيرة إلى أن شروط التقدم للمدرسة كالتالي :-

أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية عام 2024م من مدارس محافظة القليوبية.

ألا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 240 درجة.

ألا يزيد سن الطالب أول أكتوبر 2024 م عن 18 عاما والأفضلية للأصغر سناً.

أن يكون مصري الجنسية.

اجتياز الطالب للاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية التي ستجرى بمقر الشركة

وأشارت إلى أن اجتياز الطالب للاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية لا يعد قبوله بالمدرسة نهائيا ضمن تنسيق مدرسة المقاولون العرب بالقليوبية إلا بعد تقديم أصل المستندات المطلوبة مع كتابة إقرار من ولي الأمر بأنه غير مقيد بمدرسة أخرى، مشيرة إلى أنه سيجري تحديد مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية تباعاً.

المستندات المطلوبة لدخول مدرسة المقاولون العرب بالقليوبية..

ملف يحتوى على صورة استمارة النجاح بالشهادة الإعدادية للعام 2024م

صورة شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

عدد 4 صور شخصية للطالب

استيفاء نموذج طلب التقديم المعد لذلك بمقر المدرسة بشركة المقاولون العرب

ويبدأ قبول الطلبات الخاصة بتنسيق مدرسة المقاولون العرب بالقليوبية بمجرد صدور التعليمات من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمقر المدرسة بشركة المقاولون العرب الكائن في 10 شارع 6 أكتوبر ترعة الإسماعيلية بجوار إدارة المصانع «الورش المركزية للمقاولون العرب».



الجدير بالذكر أن مدرسة المقاولون العرب بالقليوبية - تقع بمنطقة شبرا الخيمة، وتمنح دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ومدة الدراسة والتدريب 3 سنوات دراسية والعام الدراسي بها 11 شهرا، ويمنح المتدرب أجازة سنوية شهر عن كل سنة بطلب توافق الشركة عليه ويتلقى الطالب الدراسة النظرية في المدرسة يومان أسبوعياً ويتلقى التدريبات المهنية 4 أيام أسبوعياً في المكان التدريبي، وفي الإجازة الصيفية ونصف العام للمدارس يتواجد الطالب بالشركة 6 أيام أسبوعياً ويحصل على 21 يوما أجازة خلال الصيف بطلب يوافق المكان التدريبي عليه.

ويحصل الطالب على دورات عملية داخل معامل وورش الشركة، وخارجها، وفي نهاية المرحلة تبرم الشركة عقد توظيف للطلاب المتميزين براتب مناسب في حالة وجود أماكن خالية، مع ترشيح الخريج إلى وظيفة بأحد الشركات في حالة عدم تعيينه بالشركة.