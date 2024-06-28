السبت 29 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد| ثورة 30 يونيو.. بوابة مصر للجمهورية الجديدة

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "ثورة 30 يونيو.. بوابة مصر للجمهورية الجديدة".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

  • ثورة 30 يونيو.. بوابة مصر للجمهورية الجديدة
  • أعادت الوطن المختطف من الجماعة الإرهابية ووحدت طوائف الأمة
  • قدمت دعما نقديا لـ 5,2 مليون أسرة فقيرة بتكلفة 31 مليار جنيه سنويًا
  • 50 تكليفا رئاسيًا و26 قانونًا وتعديلًا تشريعيًا لتمكين المرأة
  • بحضور "السيسي" ورئيسة المفوضية الأوروبية
  • اليوم.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي
  • معهد التمويل الدولي يشيد بأداء الاقتصاد المصري
  • تقرير المعهد يقدم صورة إيجابية عن سداد مصر 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
  • اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ
  • الإفراج عن سلع استراتيجية بـ 3,4 مليار دولار ومستلزمات إنتاج وخامات بـ 5,4 مليار دولار
  • "ترامب" و"بايدن" يتبادلان الاتهامات في أول مناظرة
  • "الشيوخ" يناقش تطبيق نظم الري الحديث وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري
الجريدة الورقية