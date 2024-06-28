اقرأ غدا بالوفد| ثورة 30 يونيو.. بوابة مصر للجمهورية الجديدة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "ثورة 30 يونيو.. بوابة مصر للجمهورية الجديدة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-