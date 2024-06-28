اقرأ غدا بالوفد| ثورة 30 يونيو.. بوابة مصر للجمهورية الجديدة
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "ثورة 30 يونيو.. بوابة مصر للجمهورية الجديدة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
- ثورة 30 يونيو.. بوابة مصر للجمهورية الجديدة
- أعادت الوطن المختطف من الجماعة الإرهابية ووحدت طوائف الأمة
- قدمت دعما نقديا لـ 5,2 مليون أسرة فقيرة بتكلفة 31 مليار جنيه سنويًا
- 50 تكليفا رئاسيًا و26 قانونًا وتعديلًا تشريعيًا لتمكين المرأة
- بحضور "السيسي" ورئيسة المفوضية الأوروبية
- اليوم.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي
- معهد التمويل الدولي يشيد بأداء الاقتصاد المصري
- تقرير المعهد يقدم صورة إيجابية عن سداد مصر 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
- اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ
- الإفراج عن سلع استراتيجية بـ 3,4 مليار دولار ومستلزمات إنتاج وخامات بـ 5,4 مليار دولار
- "ترامب" و"بايدن" يتبادلان الاتهامات في أول مناظرة
- "الشيوخ" يناقش تطبيق نظم الري الحديث وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري