مكاسب قطاع الطاقة يقود الأسهم الأوروبية للارتفاع

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تقدم أسهم شركات الطاقة بفضل صعود أسعار النفط الخام، لكن الأسواق تركز على بيانات تتعلق بالتضخم في الولايات المتحدة والتي قد تكون ذات أهمية كبيرة في تحديد مسار السياسة النقدية العالمية.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة، بعد أن أغلق منخفضا في الجلسات الثلاث الماضية.

وصعدت أسهم شركات الطاقة واحدا بالمئة، مقتفية أثر ارتفاع النفط، وتقدم قطاع البنوك 0.8 بالمئة في التعاملات المبكرة.

ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي أداة قياس التضخم المفضلة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش وقد تلعب البيانات دورا رئيسيا في تحديد مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وفي أوروبا، ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بما يتماشى مع التوقعات، ووفقا لبيانات أولية.

وعلى صعيد أسهم الشركات، قفز سهم نوكيا 3.5 بالمئة بعد أن وافقت الشركة الفنلندية على شراء شركة إنفينيرا في صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار.

لكن سهم جيه.دي سبورتس، أكبر شركات بيع الملابس الرياضية بالتجزئة في بريطانيا، تراجع بأكثر من خمسة بالمئة بعد أن توقعت شركة نايكي ومقرها الولايات المتحدة انخفاضا مفاجئا في إيرادات عام 2025.