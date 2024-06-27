محافظ جنوب سيناء يهنئ رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية الجديد بالمحافظة

هنأ اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد زهدي رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية الجديد بمحافظة جنوب سيناء، متمنيا له التوفيق في مهام عمله بالمحافظة مؤكدا علي تقديم كافة أوجه التعاون مع جهود الرقابة الإدارية في الحفاظ على الصالح والمال العام.

وفي سياق متصل توجه محافظ جنوب سيناء بخالص الشكر والتقدير للواء أحمد سرحان رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية السابق لجهوده المبذولة خلال فترة مهام عمله بالمحافظة مع تمنياته له بالتوفيق وأهداه درع محافظة جنوب سيناء تكريما له .

وعلي صعيد أخر - استقبل اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، السفير "كيم يونج هيون" سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة و قرينته، والوفد المرافق له وذلك لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك بين محافظة جنوب سيناء وكوريا الجنوبية، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى جنوب سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، علي عمق العلاقات التي تربط بين مصر عامة وجنوب سيناء خاصة و كوريا الجنوبية في العديد من المجالات والتي من بينها مجال السياحة، آملاً أن تشهد الفترة القادمة مزيد من الوفود السياحية القادمة الي مدن جنوب سيناء السياحية.

ومن جانبه، أعرب السفير، عن سعادته بلقائه الأول لمحافظ جنوب سيناء، مشيدا بحسن اللقاء وبشاشة الترحيب، وأكد أن المقصد السياحي المصري عامة وشرم الشيخ خاصة حيث يعد مقصداً واعداً بالنسبة للسائحين الكوريين لما به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، وأشاد سفير كوريا الجنوبية بما يتحقق من نهضة وإنجازات في كافة المجالات في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري.

ومن جانبه، أوضح فوده الجهود التنموية غير المسبوقة التي شهدتها جميع مدن جنوب سيناء في مجالات المرافق والبنية التحتية والفوقية والخدمات المقدمة للمواطنين، والتطوير في مجال البنية السياحية وخاصة بمدن شرم الشيخ ودهب، وسانت كاترين وطابا، والتي تؤهل المحافظة لتكون قبلة السياحة من جميع دول العالم خاصة كوريا الجنوبية.

وأعرب المحافظ عن رغبته في توقيع بروتوكول توامة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية المقابلة لها، بكوريا الجنوبية لتنشيط السياحة والتعاون في مجالات الثقافة والصحة والرياضة والسياحة.

وأبدى السفير الكوري ترحيبه الشديد للبروتوكول ووعد بدراسة مشتركة بين المحافظة والسفارة لبنود البروتوكول وتحديد موعد لتوقيعه رسميا.

