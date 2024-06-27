وكيل الشباب والرياضة بالإسماعيلية يشارك في إحتفالية الإتحاد العام الرياضى للشركات

شارك الدكتور ايهاب صلاح مدير عام الشباب والرياضة بالاسماعيلية، الاحتفالية التى أقامها الاتحاد العام الرياضى للشركات بأحد أندية هيئة قناة السويس بالإسماعيلية برئاسه اللواء أشرف عمارة السكرتير العام الرياضى لاتحاد الشركات

وشهدت الاحتفالية أيضا تواجد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام الرياضى للشركات ولفيف من المهتمين برياضة الشركات

وقد تم تكريم الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام الشباب والرياضة بالإسماعيلية، من قبل الاتحاد العام الرياضى للشركات

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الدكتور إيهاب صلاح على أهمية الرياضة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، مشيرًا إلى أنها رياضة تناسب جميع الأعمار والمستويات.

تُعدّ مشاركة الدكتور إيهاب صلاح في هذه الاحتفالية رسالة قوية تؤكد اهتمام الدولة المصرية بدعم الرياضة وجعلها صناعة رائدة. كما تُساهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام للشركات في قطاع الرياضة..

وفى نهاية الاحتفالية تم توزيع جوائز والدروع على السادة ممثلى أندية الشركات