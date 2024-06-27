زيارة تفقدية لوفد من الفاو لمعامل الصحة الحيوانية بالمحافظات

استقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية المعمل الفرعي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية خبراء دوليين من الفاو

حيث قامت الدكتورة ايناس عبد الرحمن وكيل المعهد للمعامل الفرعية بعمل عرض تعريفي أوضحت فيه أن معهد بحوث الصحة الحيوانيه يتميز بأنه يخدم جميع أنحاء مصر من خلال وجود ٣٨ معمل فرعي في كل عواصم المحافظات وذلك لحماية الثروة الحيوانيه والداجنة والسمكية وتقديم خدمات فنية وتشخيصية متقدمة ومتميزة.



وأظهرت دور المعامل الفرعية كشبكة للإنذار المبكر للامراض الوافدة والعابرة والمعاودة للظهور . بالإضافة الى بعض التحديات التي تواجه المعامل الفرعية



كما ألقت الضوء علي الدور الخدمي الذي يقوم به المعمل الفرعي بشبين الكوم في محافظة المنوفية حيث انه معتمد في ١٢ اختبار بالمواصفة القياسية العالمية ISO 17025



كما يوجد به فريق من الباحثين المؤهلين علميا وفنيا لتأهيل مراكز تجميع الألبان بالمحافظة حيث تم تأهيل ١٠ مراكز تجميع البان واعتمادهم دوليا طبقا للمواصفة القياسية العالمية ISO 22000



كما يشارك معمل شبين في عمل قوافل علاجية وندوات ارشادية لرفع وعي المربي الصغير والمرأة الريفية تحت مظلة المبادرة الرئاسية في قرى حياة كريمة .