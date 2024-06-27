زيت الرمان تأثيره إيجابي على صحة الإنسان.. أهم فوائده

أثبت العلماء فوائد زيت الرمان لصحة الإنسان، واتضح أن له تأثيرا إيجابيا على صحة الإنسان وجماله، ويساعد على الحفاظ على الجلد والشعر ويؤثر على المؤشرات الصحية الأخرى.

يتم استخراج زيت الرمان عن طريق الضغط البارد من بذور الرمان، ويحتوي زيت الرمان على أحماض الرمان ومضادات الأكسدة والعناصر النزرة الصحية الأخرى.

والرمان هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية القوية ينعم زيت الرمان التجاعيد ويقوي محيط الوجه. يتم تطبيق الزيت لتنظيف البشرة بحركات التدليك.

ويتم امتصاص الزيت بسرعة ولا يترك أثرا دهنيا. يتم تنفيذ الإجراء كل يوم في الصباح والمساء ويحافظ زيت الرمان على مستويات الكولاجين ويجدد الجلد يمتلئ الجلد بالطاقة، ويصبح مرنا. يخفف زيت الرمان الندوب والندوب، ويخفف البقع العمرية.

سيحيي زيت بذور الرمان لون الشعر ويجعل هيكله ناعما ومرنا يتم فرك الزيت في فروة الرأس ويتم تزييت الشعر.

يتم إثراء زيت الرمان بتركيبات تجميلية من منتجات العناية بالوجه والجسم والشعر. الرمان مشبع بالمقويات ومصل الوجه والمواد الهلامية ومستحضرات الجسم والدعك والأقنعة وكل هذا له تأثير إيجابي على حالة الجلد والشعر ويساعد على الحفاظ على شبابهم.



ما لا تعرفه عن مضادات الأكسدة

تعرف مضادات الأكسدة (Antioxidant) بأنها مواد تحارب الجذور الحرة في الجسم، وتمنع أو تبطئ تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة والجزيئات غير المستقرة في الجسم

وتلعب مضادات الأكسدة دوراً في محاربة علامات الشيخوخة، كما أن لها دور مهم في تعزيز مناعة الجسم.

يعتبر الدور الأهم والأبرز لمضادات التأكسد هو التخلص من الجذور الحرة وتجنب ضررها على الخلايا المختلفة في الجسم وتبعاً لذلك، فإن هناك بعض الفوائد التي تنتج عن محاربة مضاد التأكسد للجذور الحرة، ومن هذه الفوائد الوقاية من، أمراض القلب، علامات الشيخوخة، التجاعيد، تعزيز جهاز المناعة.

يوجد هناك نوعين من أنواع مضادات الأكسدة حيث ينتج الجسم مضادات أكسدة تعرف باسم مضادات الأكسدة الذاتية، كما أن هناك مضادات أكسدة خارجية يتم الحصول عليها من مصادر طبيعية نباتية أو مصادر صناعية ويمكن الحصول على مضادات الأكسدة الخارجية عن طريق الطعام، وخاصة الفواكه والخضروات.