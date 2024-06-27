رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالإنابة عن أسرة جامعة حلوان من النواب والعمداء والعاملين والطلاب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة في إطار الاحتفالات بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وصرح رئيس جامعة حلوان قائلاً: "إن ثورة 30 يونيو المجيدة جاءت تلبيةً لنداء الوطن، حيث استطاع الشعب المصري، بالتعاون مع قواته المسلحة، تصويب المسار وإعادة إحياء الوعي بقيمة الوطن والحفاظ على هويته."

كما وجه رئيس جامعة حلوان التهنئة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري، مؤكداً على أهمية هذه الثورة في التعبير عن إرادة الشعب وتماسكه. وأضاف: "لقد عبرت ثورة 30 يونيو عن رغبة المصريين في النهوض وخوض معركة التنمية والبناء، ووضعت حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة."

رئيس جامعة حلوان يشيد بدور السيسي

وأشاد رئيس جامعة حلوان بدور الرئيس السيسي في قيادة البلاد خلال فترة حرجة، قائلاً: "لقد حمل الرئيس السيسي الأمانة في وقت سادت فيه الفوضى واختلت موازين الاستقرار، تلك الفترة التي عانى فيها المصريون من ويلات الإرهاب."

وثمن رئيس جامعة حلوان الإنجازات الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيراً إلى المشروعات العملاقة في مختلف المجالات التي غيرت معالم الدولة المصرية وأطلقت قاطرة البناء والتنمية.

وأكد الدكتور السيد قنديل على حرص جامعة حلوان على مواصلة جهودها في تطوير برامجها الأكاديمية والعلمية. وقال: "نحن ملتزمون ببذل المزيد من الجهد والعطاء للوفاء برسالتنا الأكاديمية والعلمية، والتوسع في التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات العصر."

واختتم رئيس جامعة حلوان تصريحاته داعيًا لسيادته ولمصرنا الغالية بمزيد من التقدم والنماء مؤكداً على أهمية استكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات لبناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

