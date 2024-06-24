رسمياً .. رابطة الأندية تخطر الأهلي بعدم إقامة القمة

تلقى النادي الأهلى خطابًا قبل قليل من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم إقامة مباراة القمة التي كان محددًا لها غدًا الثلاثاء في السابعة مساء بملعب استاد القاهرة الدولي .

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وبذلك يعتبر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فائزًا بالمباراة 2- صفر.

وفي نفس السياق أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي يحسم خلاله موقفه النهائي من مباراة الأهلي المقررة في الدوري المصري.

وجاء بيان الزمالك كالتالى:

تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً ، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم .

و تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه ، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر ، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً .

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار ، و شكراً لتفهم الجماهير و دعمهم الذي لا يتوقف .

الزمالك أولاً.