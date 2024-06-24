نجع حمادي تنفذ حملة لإزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.

جاء ذلك بحضور منال همام رئيس مجلس قروى الشعانية، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالف .

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ حالة ازالة فورية عبارة عن سور بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت عل. مساحة 80 متر تقريبا برتفاع متر ونصف تقريبا، بحمر دوم بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية، وتمت الازالة حتى سطح الأرض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، من تنفيذ إزالة لعدد 3 حالات تعدي بالبناء على ارض زراعية مخالفاً للقانون بدائرة الوحدة المحلية لقرية السلامية .

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر ياسر عبد العليم رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، أن الحملة التى شنتها الوحدة المحلية لقرية السلامية عبارة عن ثلاث حالات بناء مخالف على مساحة خمس قراريط بارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين المتر إلى المترين ونصف وجميعهم بنوتة الاسمنت والبلاك الأبيض، وتم الإزالة حتى سطح الأرض وجميعهم بزمام قروى السلامية، وتم التنبيه على المواطن برفع مخلفات الهدم وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى .

وأشار أشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وشدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.