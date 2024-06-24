نائب لبناني يستنكر ويدين الهجومين الإرهابيين على داغستان وسيفاستوبول

استنكر النائب شربل مارون عضو كتلة "لبنان القوي" في البرلمان اللبناني، الهجوم الأوكراني الإرهابي على داغستان والهجوم على "سيفاستوبول" في روسيا ، مشيرًا إلى أن "العالم اليوم يعيش لحظات مفصلية".

وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا العمل الإرهابي مدان لا سيّما وأنه استهدف الأطفال العزّل".

وتساءل النائب اللبناني عن دور "شرعة الأمم المتحدة أمام هذا الجنون العالمي".

وبدوره، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في داغستان الروسية ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم، استدعاء السفيرة الأمريكية في موسكو، لين تريسي، إلى مقر الوزارة.

وقالت الوزارة: "خلال محادثة في وزارة الخارجية الروسية، في 24 يونيو، مع رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، لين تريسي، التي تم استدعاؤها، تم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالجريمة الدموية الجديدة لنظام كييف، التي رعتها وسلحتها واشنطن، والتي شنت هجوما صاروخيا استهدف السكان المدنيين في سيفاستوبول، ورافقه سقوط العديد من الضحايا، بينهم أطفال".

حرب هجينة ضد روسيا

وأضافت الوزارة أنه تم التأكيد خلال المحادثة على أن الولايات المتحدة، التي تشن حربًا هجينة ضد روسيا، أصبحت بالفعل طرفًا في الصراع، وهي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بأحدث الأسلحة، ويتم تنفيذ هذه المهمات من قبل متخصصين عسكريين أمريكيين، يتحملون مسؤولية متساوية مع نظام كييف عن هذه الفظائع.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أُبلغت السفيرة أن مثل هذه التصرفات التي اتخذتها واشنطن، والتي تهدف إلى تشجيع السلطات الموالية للنازية في أوكرانيا على مواصلة الأعمال العدائية حتى "آخر أوكراني" من خلال إصدار الإذن بضرب عمق الأراضي الروسية، لن تمر دون عقاب بالتأكيد".

وفي وقت سابق، قالت لجنة مكافحة الإرهاب في مدينة سيفاستوبول إن خبراء المتفجرات كانوا يعملون على شواطئ أوشكويفكا وضواحي سيفاستوبول، التي تعرضت لهجوم من القوات المسلحة الأوكرانية، ومن المحتمل أن تكون هناك ذخائر صغيرة غير منفجرة متبقية هناك.

وبحسب آخر البيانات، أصيب 151 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في المدينة نتجية إطلاق نظام كييف 5 صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، وتم نقل 82 من المصابين إلى المستشفيات، بينهم 27 طفلا، ستة منهم في حالة خطيرة. وتوفي أربعة بينهم طفلان، وأعلن يوم الاثنين 24 يونيو يوم حداد في سيفاستوبول وجمهورية القرم.