الإثنين 24 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يهاجم كهربا ويهدده بالبقاء على دكة الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الإعلامى محمد الليثى عن توجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إنتقاداً شديد اللهجة لـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بسبب مستواه السيئ خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية " تحدث كولر مع لاعبي الأهلي قبل مران الفريق أمس ، السبت، عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق خلال المباريات الماضية ".

وقال محمد الليثى " كولر هاجم جميع لاعبي الفريق تقريباً بسبب الأداء السيئ في المباريات الماضية للفريق وأخرها مواجهة الداخلية مساء الجمعة التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف ".

وتابع محمد الليثى " كولر أنتقد سلبية وتهاون لاعبي الأهلي في المباريات الأخيرة ، لكن أكثر لاعب نال هجوماً شرساً من جانب كولر كان كهربا، موضحاً أن المدير الفني وصف كهربا باللاعب المُتردد ، السلبي ، الغير إيجابي على مرمى المنافس والذي يشغل نفسه بأمور خارج الملعب وكولر هدد كهربا بالإستبعاد من الحسابات الفنية والعودة للدكة كثيراً حتى يستعيد تركيزه ومستواه ".

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