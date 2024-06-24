الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرصيف المائي العائم أكذوبة وبيع للوهم ومؤامرة فضحت النوايا الأمريكية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الإدارة الأمريكية زعمت أن هذا الرصيف العائم يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، غير أن الوقائع والميدان تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الرصيف العائم لم يقدم شيئاً في إطار إنهاء جريمة التجويع، فالمجاعة تتفاقم بشكل خطير وخاصة في محافظتي، مؤكدا أن الرَّصيف المائي العائم أكذوبة وبيع للوهم ومؤامرة فضحت النوايا الأمريكية.

 

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،أنه في إطار خطتها الإعلامية لتضليل الرأي العام وبيع الوهم للعالم؛ شرعت الإدارة الأمريكية في الحديث عبر وسائل الإعلام المختلفة عن نيتها إقامة رصيفٌ عائمٌ قبالة سواحل قطاع غزة، ثم تولت بناء هذا الرصيف المائي العائم لمدة قاربت شهرين متواصلين، ثم أعلنت عن تشغيل هذا الرصيف العائم بعد منتصف شهر مايو الماضي.

وأوضح، أن الإدارة الأمريكية زعمت، أن هذا الرصيف العائم يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، غير أن الوقائع والميدان تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الرصيف العائم لم يقدم شيئاً في إطار إنهاء جريمة التجويع، فالمجاعة تتفاقم بشكل خطير وخاصة في محافظتي.

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