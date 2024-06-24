قنصل مصر في هونج كونج يشارك في الاحتفال بتدشين المقر الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

شارك السفير باهر شويخى، قنصل عام مصر في هونج كونج، في الاحتفال بتدشين المقر الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في هونج كونج، وذلك بحضور وفد كنسي رفيع المستوى أوفده قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للمشاركة في ذلك الاحتفال.

وأقام السفير باهر شويخى، حفل عشاء على شرف وفد الكنيسة الزائر الذى ضم كل من نيافة الأنبا/ يوسف مطران جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، ونيافة الأنبا رويس أسقف عام منطقة شرق آسيا، وعدد من الأباء الكهنة بحضور الاب/ داوود حنا راعى الكنيسة المصرية في هونج كونج.

وثمن الحضور مشاركة القنصلية في الاحتفال بتدشين مقر الكنيسة الجديد، مقدرين دور القنصلية في تقديم أوجه الرعايا المختلفة لأعضاء الجالية القبطية المصرية في هونج كونج.