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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دياب في حفل غنائي ضخم بالسعودية

عمرو دياب
عمرو دياب

يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيًا في بوليفارد سيتي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 18 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات "جولة المملكة". 

 

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة والتي يحبها الجمهور. ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مراسي الساحل الشمالي، يوم 29 يونيو المقبل، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت. وكان عمرو دياب، أحيا حفلين في موسم عيد الأضحى

، الأول في بيروت السبت 15 يونيو، والثاني الثلاثاء 18 يونيو، في أرينا كوكاكولا دبي.

 

 

 وطرح الهضبة قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما "الطعامة" و"تتحبي" وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس. أغنية "الطعامة" من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم. أما أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.

 

كانت قد أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن الجدول الرسمي للبطولة التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.

 

وتمتد المنافسة لثمانية أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.

وجاء الجدول الزمني للبطولة كالأتي:

الأسبوع الأول:

لعبة League of Legends
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة DOTA 2

الأسبوع الثاني:

لعبة DOTA 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة Free Fire

الأسبوع الثالث:

لعبة DOTA 2
لعبة Counter-Strike 2
لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الرابع:

لعبة Overwatch 2
لعبة Mobile Legends: Bang Bang
لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الخامس:

لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
لعبة Honor of Kings
لعبة Apex Legends

الأسبوع السادس:

لعبة Street Fighter 6
لعبة Fortnite
لعبة Teamfight Tactics

الأسبوع السابع:

لعبة EA Sports FC 24
لعبة Starcraft II

الأسبوع الثامن:

لعبة Rocket League
لعبة TEKKEN 8
لعبة PUBG Battlegrounds
لعبة ESL R1

يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.

وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

 

 

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