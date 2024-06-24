فتح باب التقدم للمشروعات البحثية التنافسية الممولة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم للمشروعات البحثية التنافسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لنيل فرص التمويل من الموارد الذاتية للجامعة، وذلك طبقا للائحة الجوائز وحوافز التميز في النشر العلمي والمشروعات البحثية.

وأكد النعماني علي حرص الجامعة علي دعم البحوث التطبيقية ذات المردود على التنمية والإقتصاد القومي، وتشجيع أبنائها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي إجراء البحوث العلمية المختلفة لدعم المعرفه والإبتكار، ايماناً منها بأهمية البحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في كافه المجالات، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح النعماني ان المشروعات التي ستحظي بأولوية التمويل هي التي تساهم في حل مشاكل أمراض الكلي والفشل الكلوي والأمراض المتوطنة، الصناعات الحرفية واليدوية، تدوير المخلفات لتخفيف العبء عن البيئة او لأغراض اقتصادية، المياه والطاقة، والأبحاث التي تربط البحث العلمي بقطاع الإنتاج والخدمات، وأبحاث العنف الأسري والإدمان، التغيرات المناخية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، الإستثمار والاقتصاد، والأبحاث أخرى ترتبط بإنتاج المعرفة والتقنيات.

وأضاف الدكتور احمد حسانين المدير التنفيذي لوحدة المشروعات انه سيتم تقديم مقترحات المشاريع إلي وحدة إدارة المشروعات بالجامعة خلال الفترة من ٢٤ يونيه ٢٠٢٤م ، حتي ١ سبتمبر ٢٠٢٤ م، حيث سيكون التمويل بحد اقصي خمسون الف جنيه للكليات العملية، وثلاثون ألف جنيه للكليات الإنسانية والنظرية، كما يمكن الحصول علي النماذج الخاصة بالتقدم للمشروعات الممولة، عن طريق الموقع الإلكتروني بالجامعة او زيارة وحدة إدارة المشروعات بالدور الرابع بمبني الإدارة المركزية بالمقر القديم للجامعة.