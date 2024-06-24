وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت الإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية العامرية، ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بشركة الأسكندرية للمنتجات البترولية ( اسبك Asppc).

وتناولت فعالياتها شرح لدور المديرية فى متابعة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت ، وأهداف السلامة والصحة المهنية ، والمخاطر الميكانيكية والكهربائية ، وتشريعات السلامة والصحة المهنية ، وذلك بحضور 33 من العاملين بالشركة وجهاز ولجنة السلامة والصحة المهنية بالمنشأة ، وذلك ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة سلامتك تهمنا والتى أطلقتها الإدارة المركزية بهدف التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها ، والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.



وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بتفعيل دور الأجهزة التابعة لها فى القيام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والممتلكات فى المنشآت العاملة داخل المحافظات ، من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار ، وافتتح وكيل المديرية فعاليات الندوة بحضور عيد قاسم مساعد رئيس الشركة للعمليات ، و أيمن ذكي مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة.

وألقت محاضراتها الدكتورة شيرين يونس مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والدكتورة هند ممتاز من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، والمهندسة مروة فرج مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالعامرية.

وأضاف وكيل المديرية، أنه جرى خلال الندوة عرض عدة موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين ، وكذلك بيئة العمل ، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة .