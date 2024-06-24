وزارة العمل توقع بروتوكول جديد لتدريب الشباب الخريجين بالقاهرة على سوق العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، فعاليات توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة ايمان صبيح للتنمية الاجتماعية ، وذلك فى مجال تدريب شباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل ، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة العمل في مجال التطوير والتدريب وخلق فرص عمل حقيقية للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على اقامة المشروعات الصغيرة لهم بعد التدريب ، للمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وتمتلك المديرية مراكز للتدريب المهنى منها مركز التدريب المهنى (الكتيبة ۱۰۳ صاعقة - الشرابية سابقا) وبه عدد من الورش التدريبية المجهزة ، وكذلك تساهم مؤسسة ايمان صبيح للتنمية الاجتماعية في مجال تنمية المجتمع وتدريب الشباب في مجالات مختلفة لاكسابهم مهارات فنية تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل ولديها من الإمكانيات والقدرات التي تساهم للقيام بأداء هذا الدور ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل.



وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن البروتوكول يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، والعمل على تأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن للالتحاق بفرصة عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة ، وتعزيز التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المتخصصة لتوفير برامج تدريبية على المهن المستحدثة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية.

وأضاف مدير المديرية انه قام بتوقيع البروتوكول ممثلاً عن مديرية العمل ، ومن جانب المؤسسة قام بالتوقيع الدكتورة ايمان شاكر صبيح عبد المجيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة ايمان صبيح للتنمية الاجتماعية ، بحضور وائل سالم مدير عام الشئون القانونية بالمديرية.

يذكر أنه بموجب بروتوكول التعاون تلتزم المديرية بإتاحة مركز التدريب التابع لها للعملية التدريبية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة ، والمشاركة معها في المتابعة المالية والإشراف الإداري علي الدورات التدريبية وتقييم المتدربين عن طريق الاشتراك فى لجان الاختبار نهاية كل دورة تدريبية وفق المعايير المقررة من قبل الوزارة المعنية ، ومنع دخول أى متدرب يثير الشغب لعدم الالتزام بالتعليمات الإدارية أو تعليمات الأمن أثناء فترة تواجده داخل المركز ، واعداد تقارير دورية عن مدى انتظام المتدربين في التدريب ، واعتماد شهادات التخرج ، والمناهج التدريبية من الادارة المركزية للتدريب بوزارة العمل.

كما تلتزم المؤسسة بإعداد برنامج تدريبي يتناسب مع المستوى المهنى المطلوب وتقديمه لاعتماده حالة عدم وجود برنامج مقنن ومعتمد من قبل الوزارة المعنية قبل بدء التدريب بوقت كافي ، والمحافظة على ممتلكات مركز التدريب وعدم العبث بها مع الالتزام بأن يتضمن التدريب نسبة ٥ % لذوي الهمم من الشباب.