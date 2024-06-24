الحماية المدنية تسيطر علي حريق نشب في الطابق الخامس بكلية طب أسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، على حريق اندلع في بالطابق الخامس بالمبني الإداري بكلية الطب بجامعة أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

تفاصيل الحريق

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في الطابق الخامس بالمبني الإداري بكلية الطب جامعة أسيوط.

انتقل الى موقع الحادث الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في بعض المكاتب التي تحتوي على أجهزة الحاسب الآلي وبعض المكاتب الخاصة بإدارة الشئون القانونية بالطابق الخامس بمني كلية الطب جامعة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.