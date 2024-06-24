بعد تصريحات "تليجراف" البريطانية.. جولة السفراء في لبنان داخل مطار رفيق الحريري

أكد أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن هناك جولة قام به الوزراء والسفراء في لبنان بتفقد مركز الشحن الجوي بمطار رفيق الحريري في بيروت وهو المركز المعني بتداول 80% من البضائع التي تصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت عبر الجو، وذلك على خلفية المزاعم التي نشرتها صحيفة “تليجراف” البريطانية.

تصريحات عاجلة من مراسل “القاهرة الإخبارية”:

وأوضح “سنجاب”، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن مزاعم “تليجراف” البريطانية تشير إلى أن حزب الله يحتفظ بأسلحة في مطار رفيق الحريري ببيروت، مؤكدًا أن المركز يعد الأكبر في مطار رفيق الحريري الدولي ومعني بالتعامل مع جميع الطائرات التي تصل لبنان بما في ذلك الطائرات الإيرانية التي ادعت الصحيفة أن هذه الطائرات تنقل أسلحة إلى حزب الله عبر المطار.

وأضاف مراسل “القاهرة الإخبارية”: “هناك لقاء خاصا مع مسؤول مركز الشحن الجوي أكد فيه أن الإجراءات تتم وفقا للإجراءات الدولية المتعارف عليها وجميعها مراقبة بالكاميرات”، مشددًا على أن جميع الإجراءات تخضع لرقابة وتفتيش دولي من الاتحاد الدولي للنقل وكل الجهات التي تتعامل مع الدولية اللبنانية، بما في ذلك هيئة النقل البريطانية التي كانت في زيارة لهذا المركز في يناير الماضي للاطلاع على سير العمليات.

وفي نفس السياق، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، الثقة التامة في جميع الأجهزة العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقال علي حمية - في تصريحات خلال جولة للسفراء المعتمدين والإعلاميين بمطار بيروت ردا على مزاعم لصحيفة "تليجراف" البريطانية بوجود أسلحة في المطار - : "راضون عن الأداء ولدينا ثقة بالجمارك والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وجميع الأجهزة العاملة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

وكانت قد نظمت الحكومة اللبنانية جولة للسفراء المعتمدين والإعلاميين في مطار بيروت من أجل زيارة المطار بشكل مفصل ورؤية الأمور بشكل واضح ، وهي رسالة من الحكومة اللبنانية للغرب والمجتمع الدولي بأنه لا يوجد أي أسلحة في مطار بيروت.

وكان وزيرالأشغال العامة والنقل اللبناني قد نفى أمس /الأحد/ في مؤتمر صحفي ما ورد في صحيفة "تليجراف" بشأن وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي..مؤكدا أن مطار بيروت يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات..واصفا ادعاءات "تليجراف " بأنها "سخيفة".