4 ساعات يوميًا.. زيادة تخفيف أحمال الكهرباء ببورسعيد

كشفت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع بورسعيد، اليوم الإثنين، عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء علي مستوي المحافظة بإجمالي 4 ساعات في اليوم.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في بورسعيد

وأشارت في بيان لها، نشرته على صفحتها على الفيسبوك، إلى أن المجموعة الأولى من الساعة 2 عصرا حتى الساعة 5 عصرا، ومن الساعة 7 مساء حتى الساعة 8 مساء، بينما المجموعة الثانية من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 6 مساء، ومن الساعة 8 مساء حتى الساعة 9 مساء.

كما أعلنت أن المجموعة الثالثة من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء، ومن الساعة 9 مساء حتى الساعة 10 مساء.