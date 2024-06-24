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4 ساعات يوميًا.. زيادة تخفيف أحمال الكهرباء ببورسعيد
الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

4 ساعات يوميًا.. زيادة تخفيف أحمال الكهرباء ببورسعيد

بيان شركة الكهرباء
بيان شركة الكهرباء

كشفت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع بورسعيد، اليوم الإثنين، عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء علي مستوي المحافظة بإجمالي 4 ساعات في اليوم.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في بورسعيد

وأشارت في بيان لها، نشرته على صفحتها على الفيسبوك، إلى أن المجموعة الأولى من الساعة 2 عصرا حتى الساعة 5 عصرا، ومن الساعة 7 مساء حتى الساعة 8 مساء، بينما المجموعة الثانية من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 6 مساء، ومن الساعة 8 مساء حتى الساعة 9 مساء.

كما أعلنت أن المجموعة الثالثة من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء، ومن الساعة 9 مساء حتى الساعة 10 مساء.

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