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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ كفر الشيخ يرفع الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ254 درجة

كفر الشيخ
كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بحد أدنى 254 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة كمرحلة أولى، على أن يتم تخفيض المجموع بعد ذلك عقب معرفة إشغال كل مدرسة وعدد الطلاب المقبولين فيها.

 

الثانوية العامة 

يأتي ذلك عقب دقائق من إصدار المركز الإعلامي لمحافظة كفر الشيخ، بيانا أعلن فيه عن قبول درجات قبول الثانوي العام من مجموع 220، لكن سرعان ما تراجعت محافظة كفر الشيخ عن البيان.

وأكد البيان الجديد الصادر عن محافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ قد اعتمد أيضا  درجات القبول بتنسيق الثانوي العام انتظام 254 درجة، أما فيما يخص الثانوي العام خاص من مجموع درجات 140 درجة، والثانوي العام منازل من مجموع 140 درجة، والثانوي والعام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع تنازليًا، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 357 لعام 2018 الصادر في هذا الشأن.

وتابع بيان محافظة كفر الشيخ، أن المحافظ اعتمد أيضا تنسيق القبول بالتعليم الفنى بالمحافظة للعام الدراسي 2024 / 2025، كمرحلة أولى طبقًـا لكل مدرسة، داخل الإعدادات التعليمية بالمحافظة وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتعليم مزدوج وكثافة كل مدرسة.

وفي سياق متصل أوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنه سيتم فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرة وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات كفر الشيخ التعليمية.

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