مولد كهربائي لتشغيل محطة مياه بردين بالشرقية خلال فترة تخفيف الأحمال

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محطة مياه بردين والتي تعمل بطاقة إنتاجية 50ل/ ث، وذلك في تحرك سريع واستجابة فورية لأهالي قرية بردين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق؛ بخصوص شكواهم من ضعف وصول مياه الشرب وانقطاعها عن المنازل.

جاء ذلك بحضور شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل بالمحطة والتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها، وكذلك الوقوف على أسباب انقطاع وضعف وصول مياه الشرب لمنازل أهالي القرية.

وعاين المحافظ، مكونات المحطة، وتعرف على آلية التشغيل، حيث تبين أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء تؤثر بشكل كبير على عدم إنتظام تشغيل المحطة مما يؤدي لإنقطاع وضعف وصول المياه للأهالي، ليصدر توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير مولد ديزل ذو قدرة عالية لتشغيل المحطة خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء لضمان عدم إنقطاع المياه، ووصولها بشكل جيد لمنازل المواطنين.

وخلال جولة المحافظ داخل محطة مياه بردين، تلاحظ له وجود بئر مياه معطل ملحق به مولد كهرباء بحاجة إلى أعمال تنمية وتطهير، ليكلف المحافظ مدير المحطة بالبدء فوراً في إجراء الصيانة العاجلة للبئر والمولد، وتشغيل البئر واستخدامه وقت الذروة، ليكون مصدر بديل لتوفير المياه وتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

قدم أهالي القرية الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لهم، وزيارته لمقر محطة مياه بردين وإصدار تعليماته للمختصين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم انقطاع مياه الشرب وتوفيره لهم بصورة مرضية.