كوريا الجنوبية تكمل النشر التشغيلي لمروحية سوريون متعددة الاستخدامات

أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها أكملت النشر التشغيلي لمروحية "سوريون" المتعددة الاستخدامات، المصنوعة محليا، للقوات البرية بعد أكثر من 10 سنوات من تسليم أول واحدة منها.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بدأت كوريا الجنوبية في تسليم المروحية "KUH-1 سوريون" للقوات البرية في أواخر عام 2012، بعد فترة تطوير استمرت 7 سنوات.

وقد صممت المروحية لتحل محل الأسطول المتقادم من مروحيات "UH-1H" و"500MD" الأمريكية الصنع.

وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي (DAPA) "إن القوات البرية تشغل الآن أكثر من 200 مروحية من طراز "سوريون" تقوم بعمليات مختلفة، بما في ذلك مهام الهجوم الجوي والنقل الجوي للبضائع".

وتصل السرعة القصوى للمروحية إلى 146 عقدة جوية، ويمكنها حمل ما يصل إلى 13 شخصا، بما في ذلك اثنان من الطيارين.

كوريا الشمالية تنتقد الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا ضد روسيا

مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، انتقدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية لدعمها العسكري لأوكرانيا، مدعمة رد فعل روسيا باعتبارها "عملا مشروعا للدفاع عن النفس".

ووفق لوكالة "يونهاب الكورية" للأنباء، فإن دعم كوريا الشمالية لروسيا يؤكد العلاقات العسكرية المتنامية بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال باك جونغ-تشون، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الكورية لحزب العمال: "إذا استمر حكام الولايات المتحدة في توجيه آلتهم الحربية بشكل متهور إلى أوكرانيا في حرب بالوكالة ضد روسيا، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى رد فعل أقوى من روسيا"، بحسب لما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية في كوريا الشمالية.

وأوضح باك، أن من حق روسيا في الدفاع عن النفس أن تقوم بهجوم مضاد استراتيجي للدفاع عن أمنها من التهديد المتفاقم الذي تشكله القوى المعادية، وأي إجراء تتخذه روسيا في ردها سيكون عملا مشروعا للدفاع عن النفس.

وقال باك: "سنقف دائما جنبا إلى جنب مع جيش وشعب روسيا في نضال عادل للدفاع عن الحقوق السيادية والاستقرار الاستراتيجي وسلامة أراضي بلادهما".

كما انتقد نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الكورية لحزب العمال، الولايات المتحدة لتوسيعها مؤخرا اتفاقها مع أوكرانيا لضرب الحدود داخل الأراضي الروسية حيثما تشارك القوات الروسية في هجمات عبر الحدود داخل أوكرانيا، وليس فقط في منطقة خاركيف كما تم التوقيع عليه سابقا.

وأضاف باك: "هذه المرة ذهبت الولايات المتحدة إلى حد السماح للنازيين الجدد الأوكرانيين بضرب أي جزء من الأراضي الروسية حسب رغبتهم".

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عن "دعمه الكامل" للحرب الروسية في أوكرانيا وتعهد بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو خلال محادثات قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ.