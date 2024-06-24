انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ يتسبب في حريق بمول الإسكندرية

تسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء بدون سابق انذار الى حريق هائل باحد مولات اجهزة الهواتف المحموله بوسط محافظة الاسكندرية مما تسبب فى حالة من الدعر والفزع بين المواطنين فجر اليوم كان قد ندلع حريق هائل، فجر اليوم، في محل داخل مول لبيع قطع غيار الهواتف المحمولة، بشارع شكور، بمنطقة محطة الرمل، ، فيما دفعت مديرية الأمن بعدد من سيارات الحماية المدنية، بمحيط الحادث للسيطرة على النيران وإخمادها.

كان قد تلقى قسم شرطة العطارين بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول تجارى بشارع شكور، بمنطقة محطة الرمل بدائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص نشوب حريق بمحل لبيع قطع غيار الهواتف المحمولة، بالطابق الأرضي بالمول المشار إليه، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، فيما رجحت التحريات الأولية، نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

كانت قد شهدت الاسكندرية، انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على مدار اليوم،ما أثار استياء المواطنين من زيادة فترة الانقطاع على الرغم من الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة ، والإعلان عن قدوم موجة حر جديدة خلال اليومين المقبلين .

وزادت فترة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات بدلأً من ساعتين بدءا ًمن اليوم الاحد، ما جعل الخبر متصدراً اهتمام عدد كبير من المواطنين بعد ساعات من كشف مصدر بوزارة الكهرباء، أن مركز التحكم القومى بالكهرباء بدأ اليوم تخفيف الأحمال ثلاث ساعات بسبب نقص كميات الوقود والغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الاستهلاك.