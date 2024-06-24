إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بطهطا

شهد مركز طهطا شمال محافظة سوھاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة مدرس وشقيقه ووالدتهما بجروح رضية متفرقة بالجسم طرف أول وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وإصابة طالبين شقيقين بجروح وسحجات متفرقة بالجسم طرف ثان وجرى نقلهما لمستشفى طهطا العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من طرف أول "أحمد . ا . س . ع" 51 سنة مدرس مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وشقيقه :صابر . ا . س . ع" 36 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وآخر باليد اليمنى ووالدتهما "زكية . ع . ح . ع" 65 سنة ربة منزل مصابة لجرح بالساعد الأيسر وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة .





وطرف ثان "علي . ا . ع . م" 18 سنة طالب مصاباً بجرح بالوجه وسحجات بالظهر وشقيقه "سلامة . ا . ع . م" 16 سنة طالب مصاباً بجرح بالذراع الأيسر ووالدتهما "ريد . ا . م . م" 39 سنة ربة منزل الطرفان مقيمان بذات الناحية .





تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني "عصا شوم" وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول المنوه عنها سلفاً بسبب خلافات الجيرة .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى خاص بسوهاج طفلة تبلغ من العمر سنتين تقيم بقسم ثان سوهاج مصابة باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالساق اليسرى أثناء استقلالها أسانسير رفقة والدها بعقار محل سكنهما حصل به عطل مفاجيء ما أدى إلى فتح بابه واندفاعها وسقوطها أرضا وجرى حجزها بقسم العناية المركزة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لقسم شرطة ثان سوهاج من مستشفى خاص بوصول الطفلة "سدرة . ه . م . ح" تبلغ من العمر سنتين مصابة باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالساق اليسرى تقيم بدائرة القسم.





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال والدها "هشام . م . ح . ع" 38 سنة جزار ومقيم بذات العنوان حال استقلاله ونجلته المذكورة مصعد كهربائي بالعقار محل سكنه حدث عطل مفاجئ للمصعد مما أدى إلى صعوده بسرعة وإصطدمه بسقف الطابق العلوي وأدى ذلك إلي فتح باب المصعد وإندفاع نجلته خارجه وسقوطها أرضاً وحدوث إصابتها ونفى الشبهة الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .