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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عرض جديد من الأهلي لموديست .. تفاصيل

موديست
موديست

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طالب باستمرار الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، حتى نهاية الموسم.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب عقده ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري وحصل على كافة مستحقاته المالية حتى نهاية هذا الشهر، ولديه ترحيب في الاستمرار".

وأضاف أمير هشام: "وكيل موديست أبدى ترحيب أيضًا باستمراره ولكن بتوقيع عقد جديد لهذه المدة، إلا أن الأهلي تمسك باستمراره مقابل المكافآت فقط، ومنحه حرية حسم الأمر سواء بالموافقة أو الرحيل بنهاية عقده".

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