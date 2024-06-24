يورو 2024: أرقام واحصائيات مباراة ألمانيا وسويسرا

في الثواني الاخيرة من مباراته امام منتخب سويسرا خطف منتخب المانيا هدف التعادل القاتل والذي حسم صدارة المجموعة الاولى لمصلحة المانشفت بضربة رأس لمهاجم بروسيا دورتموند كلاوس فولكروج بينما احتل منتخب سويسرا بقيادة مديره الفني مراد ياكين في المركز الثاني وتأهلا سويا الى الدور الثاني بينما ينتظر منتخب المجر صاحب المركز الثالث في نفس المجموعة نتيجة باقي مباريات الدور الاول ليتحدد مصيره من التأهل للدور الثاني من عدمه من خلال ملحق الثوالث للمنتخبات الاربعة الافضل من بين الستة منتخبات التي ستحتل المركز الثالث في كل المجموعات .

وكان منتخب سويسرا الذي قدم مباراة نموذجية حتى الدقيقة 92 قريبا من الحصول على المركز الاول بهدف سجله في الشوط الاول عبر لاعبه دان نودوي الا ان هدف نيكولاس فولكروج اجهض الاحلام السويسرية .

أرقام

منتخب سويسرا خسر 16 مباراة من بين مبارياته ال 18 امام منتخب المانيا في الفترة بين عامي 1959 و 2008 وتعادل في مباراتين لكنه عاد ليحقق اربعة مباريات دون هزيمة امام المنتخب الالماني حيث حقق انتصارا و ثلاث تعادلات وهي اطول سلسلة من اللاهزيمة لاي منتخب امام المانيا وهو رقم مشترك مع منتخبي أسبانيا و أنجلترا .

نيكولاس فولكروج سجل 13 هدف في 19 مباراة دولية شارك فيها بقميص منتخب المانيا وهو سجل منها اربعة اهداف في البطولات الدولية الكبرى ( كأس العالم واليورو ) كلاعب احتياطي وهو الرقم الافضل لاي لاعب اوربي في التاريخ .

دان نودوي اصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ المنتخب السويسري حيث سجل في مرمى منتخب المانيا اول اهدافه الدولية وعمره 23 عاما و 242 يوما خلف اصغر لاعب سجل للمنتخب السويسري وهو يان فولانتين حيث سجل في مرمى منتخب فرنسا عام 2004 وعمره 18 عاما و 141 يوما .

اكمل الالماني توني كروس 323 تمريرة خلال مباريات الدور الاول لبطولة يورو 2024 وهو اكبر عدد من التمريرات يحققها لاعب واحد في دوري المجموعات في اي بطولة من بطولات اليورو .

اصبح منتخب المانيا اول منتخب يلعب بنفس التشكيلة في الثلاث مباريات الأولى لبطولة اليورو في دوري المجموعات ليعادل نفس الرقم الذي حققه منتخبي أسبانيا وايسلندا خلال عام 2016 .

مانويل نوير حارس منتخب المانيا اصبح اكثر حارس مرمى في تاريخ اليورو يشارك في المباريات خلال نسخ البطولة عبر تاريخها حيث شارك مانويل نوير في 17 مباراة في بطولات اليورو ويتفوق على حارس مرمى منتخب ايطاليا جان لويجي بوفون الذي يملك 16 مباراة .