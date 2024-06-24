وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بضمان تحالف قوي بين الولايات المتحدة وإسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم أن إسرائيل ملتزمة بضمان تحالفٍ قوي بينها وبين الولايات المتحدة، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين تعتبر الأكثر أهمية بالنسبة لاسرائيل في هذا الوقت.

وقال الوزير خلال تصريحات ثصحفية ، "إن الولايات المتحدة هي الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل، وتمثل عمقاً استراتيجياً غير قابل للتجاوز بالنسبة لنا في مختلف المجالات الأمنية والدفاعية".

وأكد الوزير على أهمية تعزيز هذا التحالف وتطويره لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن إسرائيل تستعد لتعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية والمستقبلية من أجل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

قوات الاحتلال الاسرائيلى تقتحم مخيم العروب شمال الخليل وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل بعملية اقتحام واسعة لمخيم العروب شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن القوات دخلت المخيم في ساعات الصباح الباكرة، مصحوبة بإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقد شهد المخيم حالة من التوتر الشديد خلال العملية، حيث اعتقلت القوات العديد من الشبان وسط مقاومة من بعض السكان المحليين. وتم توثيق اندلاع اشتباكات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال نفذ العملية بزعم البحث عن مطلوبين ومواجهة أي نشاط مشبوه في المنطقة. كما أكدت على استمرار الاعتقالات والمداهمات في المخيم والمناطق المجاورة، ما يثير المخاوف من تصاعد الاحتقان في المنطقة.

من جانبهم، أدانت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية عملية الاقتحام، معتبرة إياها خرقًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات.

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