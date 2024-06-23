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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مطار مانشستر فى ورطة بسبب انقطاع التيار الكهربائى

مطار مانشستر
مطار مانشستر

تعطل عدد كبير من الرحلات الجوية فى مطار مانشستر بسبب انقطاع التيار الكهربائى، ما أدى إلى اضطرابات وإلغاء رحلات أمس فينا اصطف الركاب خارج المبنى رقم 1 بعد انقطاع التيار الكهربائى طوال الليل.

يعد مطار مانشستر، أحد أكثر المطارات ازدحاماً فى المملكة المتحدة، وفى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى برر الأمر بأن «الاضطراب واسع النطاق» أثر بشكل خاص على رحلات المغادرة من المحطتين رقم واحد واثنين.

وجرت محاولات من جانب المطار لحل الأزمة ونقل جميع الركاب العالقين فى المحطات إلى رحلاتهم لمسح قوائم الانتظار.

كما بدأت فى إلغاء الرحلات المقرر إقلاعها صباح أمس فى محاولة لإزالة الرحلات المتراكمة.

وأثر الانقطاع على الأنظمة الأمنية التى تتواصل مع قوة الحدود البريطانية، وكذلك أنظمة الأمتعة، وكلاهما غير مصمم ليتم إيقاف تشغيله ويستغرق وقتًا للعودة إلى العمل.

 

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