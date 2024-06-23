تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 10 الآف مواطن بمستشفيات قنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح الفرق الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بقنا والبالغ عددها ١١ مستشفي شملت المستشفيات العامة، المركزية والنوعية في تقديم الخدمات العلاجية المختلفة للمواطنين المترددين علي تلك المستشفيات خلال أجازة عيد الأضحي المبارك في الفترة من ١٥ وحتي ٢٠ يونيو الجاري والبالغ عددهم ١٠٤٣١ مواطن.

وأوضح " بدران " أن عدد حالات الدخول من المرضي للمستشفيات بلغ ٧٥٠ مواطن ، حالات الإستقبال بلغ ٨١٦٧ ، مشيراً إلي تنفيذ ٥٤ عملية جراحية في عدد من التخصصات الطبية المختلفة خلال العيد.

فيما أوضح الدكتور عبدالله حمدي القائم بأعمال مدير الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية أن مستشفيات المديرية قد إستقبلت ٦٧ حالة نساء تم التعامل معهم ودعمهم بالرعاية الطبية اللازمة.

مشيراً إلي إستفادة ٨٤٩ مواطن بعمل أشعة عادية لهم ، ٤٥٦ مواطن تم عمل أشعة مقطعية لهم بالإضافة إلي تنفيذ ٨٨ حالة سونار لعدد من المواطنين .

هذا وتقدم الدكتور محمد يحيي بدران بخالص الشكر والتقدير لكل فرد من أبناء الفريق الطبي العاملين بالمستشفيات علي جهدهم وإيثارهم تقديم الرعاية الصحية للمواطنين خلال العيد، يأتي هذا تماشياً مع توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خلال الأعياد .

وإجتمع الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا في اليوم الأول لعودة العمل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد من مديري الإدارات الفنية التابعة للقطاع الطب العلاجي بالمديرية لمنافشة خطة المرور علي المستشفيات والتي تمت خلال أجازة العيد إستهل الإجتماع بتهنئة فريق الإشراف بالعيد ، مقدماً الشكر والتقدير لهم علي جهودهم المتواصلة في متابعة سير العمل خلال العطلات وخلال الإجتماع تم عرض تقارير مرور فرق الإشراف علي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال الأيام الماضية للعيد ، حيث ناقش كافة السلبيات التي وردت في التقرير ووضع خطط الإصلاح اللازمة لمعالجة تلك السلبيات

وخلال إجتماعه أكد " بدران " علي ضرورة التعامل السريع والجاد مع السلبيات الواردة في التقرير بهدف توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المرضي المترددين علي تلك المستشفيات .

كما وناقش الدكتور محمد سُبُل الدفع بأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتشغيل بالمستشفيات وفقاً للحاجة ولمعدل الإستهلاك بتلك المنافذ هذا وناقش الإجتماع وضع خطة مرور ومتابعة موسعة خلال الفترة المقبلة تتضمن المرور علي جميع المستشفيات التابعة للمديرية والتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها ومراجعة كافة الأعمال بتلك المستشفيات.

مؤكداً علي توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة الدقيقة وإتخاذ الإجراءات التصحيحية للخدمات الصحية بالمحافظة.