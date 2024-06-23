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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

على مدار يومين.. إطلاق قافلة طبية بالمنيا

قافلة طبية - صورة
قافلة طبية - صورة أرشيفية

 تستعد مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، لإطلاق قافلة طبية علاجية بقرية التحرير بمركز مغاغة، على مدار يومين متتاليين 24 و25 يونيو الجاري، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

 مبادرة “حياة كريمة”:

 أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء  المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

 وأشار «حسنين» إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.
 

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