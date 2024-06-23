حملات تموينية مكثفة علي أسواق ومخابز البحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، حملات تموينية مكثفة علي أسواق ومخابز مدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية.

حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 7مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن ،و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن.

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وقت المرور بمركز المحمودية.

وبحملات مماثلة بمركزى شبراخيت و حوش عيسى تم ضبط 600 عبوة مواد غذائية و 100عبوة منظفات منتهية الصلاحية ، و500 كجم أسمنت مجهول المصدر، بالإضافة لضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و4 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.